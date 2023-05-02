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Шурутина Авдотья Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шурутина
Имя
Авдотья
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
02 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12279. ШУРУТИНА, АВДОТЬЯ ОСИПОВНА, 25 л. Гр. Кромск. у., В-Боевск. в., с. Апалькова; — Н. С. 5 уч. Кромск. у. Выгонка самог., лиш. пр. 1 г. Исп. 2 июня 920.

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