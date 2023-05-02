Шурутина Авдотья Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шурутина
- Имя
- Авдотья
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12279. ШУРУТИНА, АВДОТЬЯ ОСИПОВНА, 25 л. Гр. Кромск. у., В-Боевск. в., с. Апалькова; — Н. С. 5 уч. Кромск. у. Выгонка самог., лиш. пр. 1 г. Исп. 2 июня 920.
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