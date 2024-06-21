Уткин Петр Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уткин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140359. УТКИНЪ, ПЕТРЪ ЕВДОКИМОВЪ (онъ же Утенковъ). К. Зубцовск. у., Салинск. в., д. Юркина, 39 л.; — Тверск. О. С. 1 Мая 909, 114, 9 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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