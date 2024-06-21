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Уткин Петр Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уткин
Имя
Петр
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140359. УТКИНЪ, ПЕТРЪ ЕВДОКИМОВЪ (онъ же Утенковъ). К. Зубцовск. у., Салинск. в., д. Юркина, 39 л.; — Тверск. О. С. 1 Мая 909, 114, 9 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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