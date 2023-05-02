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Будницкий Евсей-Хаим Израилев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будницкий
Имя
Евсей-Хаим
Отчество
Израилев
Дата исполнения приговора
01 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
101101. БУДНИЦКІЙ, ЕВСЕЙ-ХАИМЪ Израилевъ (Лейбовъ), 45 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Чернигова; — Минск. О. С., 15 Янв. 911, 152, 1641, 1 ч. 1645 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 32639, каторж. раб. и л. Исп. 1 Іюля 911, счит. ср. съ 13 Окт. 910.

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