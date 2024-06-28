Егоров Иван Парфенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Парфенов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46663. ЕГОРОВЪ, ИВАНЪ ПАРФЕНОВЪ. К. Ямбург. у., Наровск. в., с. Кекина, 27 л.; — Костром. О. С. (въ 4 р.), 149 и 1642 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 1 Іюня 905. | 902 52422 1647 У. | 99 26561 169 М. | 901 2374 172 М.
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