Вакулов Алексей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вакулов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47626. ВАКУЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ ДМИТРІевъ, 27 л. К. Новоторж. у., Никольск. в., д. Восцевъ; — Тверск. О. С., 5 Февр. 911, 115, 152, 9 и 1653 У., по сов. съ приг. Новоторжск. У. С. отъ 9 Авг. 910 г. (за кражу, тюр. 3 м. ), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 10 Марта 911. 21 Февр. 907 г. Новоторж. У. С., 169 М., тюр. 3 м. 906 54205 169 М.
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