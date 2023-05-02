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Гаркфутдинов Зиятдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаркфутдинов
Имя
Зиятдин
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1364. Гаркфутдинов Зиятдин, 29 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Чишминск. в. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. ст. 86, 180 п. «б», лиш. св. 6 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ХІ—26.

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