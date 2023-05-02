Чижанов Яков Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижанов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141237. ЧИЖАНОВЪ, ЯКОВЪ ЛУКЬЯНОВЪ. К. Новооскольск. у., Волотовск. в., х. Андреевки, 48 л.; — Курск. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 152, 9, 1653 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 9 Нояб 909. | 907 20961 170 М. | 902 18747 170 М.
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