Безтемянников Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безтемянников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129992. БЕЗТЕМЯННИКОВЪ, АЛЕксандръ Александровъ. Мщ. г. Усложни, 27 л.; — Г. С. г. Устюжны 12 Сент. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 26 Сент. 909. | 908 67653 172 М. | 907 47775 50 М. | 907 54762 50 М. | 906 26777 50 М. |
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