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Осичев Андрей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осичев
Имя
Андрей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9699. Осичев Андрей Кузьмич, 20 л., Тихвинск. у., Борисовщинск. в., д. Абрамовой-Горки. Череповецк. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 16 нояб. 926.

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