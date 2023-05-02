Пучков Семен Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пучков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8059. ПУЧКОВ СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ, 26 л., Спасск. у., Гавриловск. в. и с. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180-а, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 сент. 923.
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