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Дашкевич Егор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дашкевич
Имя
Егор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46414. ДАШКЕВИЧЪ, ЕГОРЪ ГРИГОРЬевъ. К. Сѣннен. у., Бобрск. в., п. Крупокъ, 17 л., рд. въ г. Сѣнно; — У. Чл. О. С., по Сѣннен. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905. | 904 40763 169 М.

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