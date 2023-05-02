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Трофимова Татьяна Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимова
Имя
Татьяна
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140143. ТРОФИМОВА, ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА. К. Покров. у., Покровъ-Слободск. в., д. Трусова, 25 л., рд. Владимір. у., Оликовск. в., въ с. Малаховѣ; — У. Чл. О. С. по Покров. у. 13 Янв. 907, 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 8 Нояб. 909.

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