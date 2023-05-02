Трофимова Татьяна Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140143. ТРОФИМОВА, ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА. К. Покров. у., Покровъ-Слободск. в., д. Трусова, 25 л., рд. Владимір. у., Оликовск. в., въ с. Малаховѣ; — У. Чл. О. С. по Покров. у. 13 Янв. 907, 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 8 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.