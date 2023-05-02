Новицкий Александр Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новицкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85556. НОВИЦКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ФОминъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Алешекъ, Днѣпров. у.; — Одесск. О. С., 6 Апр. 911, 133 и 1651 У., по слож. съ наказ. по приг. Врем. Воен. С. въ г. Екатеринодарѣ отъ 24 Апр. 909 г. (152, 977 и 1 ч. 1651 У. и Воин. У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 10 Мая 911. | 907 83938 169 М. | 901 76122 169 М. | 904 25471 170 М.
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