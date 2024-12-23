Чаюн Лазарь Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаюн
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36625. ЧАЮНЪ, ЛАЗАРЬ ДМИТРІЕВЪ. К. Кременчуг. у., Крынковск. в., д. Семимогилы, 22 л.; — Екатеринослав. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 903 г. № 9135, арест. отд. 1 г. Исп. 24 Марта, счит. ср. съ 10 Февр. 905. | 901 16446 1647 У. | 900 7456 1649 У.
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