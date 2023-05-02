Гофаров Габибулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гофаров
- Имя
- Габибулла
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1773. Гофаров Габибулла, 24 л., б. Казанск. г., Чистопольск. у., Масленниковск. в. и с. Н. С. 2 р. г. Ростова н/Д. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ѴІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.