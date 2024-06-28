Богданов Алексей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45295. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ДМИТРІевъ. К. Дорогобужск. у., Кисловск. в., д. Фурсовой, 33 л.; — 3. й. 3 уч. Дорогобужск. у. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.
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