Скобелев Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скобелев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28817. СКОБЕЛЕВ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 24 л. Гр. Варнавинск. у., Благовещенск. в., д. Попихи; — П. С. при 248 отд. стр. бат-не В. Вохр. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 июля 920.
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