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Рубин Александр Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубин
Имя
Александр
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
28269. РУБИН, АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ. Гр. Ирбитск. у., Верхне-Ницинск. в. и с.; — Н. С. 7 уч. Ирбитск. у. Кумышковар., пр. р. 2 г. Осужд. 28 нояб. 920.

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