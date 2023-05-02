Вощик Томаш Шимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вощик
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Шимонов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45892. ВОЩИКЪ, ТОМАШЪ ШИМОНОВЪ. К. Петроков. у., гм. Ленкава, д. Вулька-Ленкавская, 40 л.; — М. С. 1 уч. г. Петрокова (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905. | 903 54938 1647 У.
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