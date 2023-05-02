Фомин Василий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140602. ФОМИНЪ, ВАСИЛІЙ ПРОКОФЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бійск. у., Шубенск. в., д. Фоминской, 42 л., рд. въ г. Тифлисѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 2 п. 1 и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909. | 906 15311 1653 У.
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