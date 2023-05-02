Толмац Август Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толмац
- Имя
- Август
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140032. ТОЛМАЦЪ, АВГУСТЪ ЯНОВЪ. К. Великолуцк. у., Медвѣдовск. в., 22 л., рд. Холмск. у., Локонск. в., въ с. Грихновѣ; — У. Чл. О. С. по Новоржевск. у. 2 ч. 567 У., 173 и 174 М., тюр. 1 м. Исп. 6 Окт. 909.
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