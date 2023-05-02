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Толмац Август Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толмац
Имя
Август
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140032. ТОЛМАЦЪ, АВГУСТЪ ЯНОВЪ. К. Великолуцк. у., Медвѣдовск. в., 22 л., рд. Холмск. у., Локонск. в., въ с. Грихновѣ; — У. Чл. О. С. по Новоржевск. у. 2 ч. 567 У., 173 и 174 М., тюр. 1 м. Исп. 6 Окт. 909.

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