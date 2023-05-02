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Черепанов Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141141. ЧЕРЕПАНОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Мастер. в. и зав. Чермоза, Соликамск. у., 29 л.; — Пермск. О. С. 4 Сент. 909, 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 23 Окт. 909.

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