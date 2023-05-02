Хвалев Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвалев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140774. ХВАЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Оренбург. у., в. и с. Михайловскаго, 23 л.; — Оренбург. О. С. 149 и 1464 У., тюр. 4 м. Исп. 14 Авг. 909.
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