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Хвалев Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвалев
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140774. ХВАЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Оренбург. у., в. и с. Михайловскаго, 23 л.; — Оренбург. О. С. 149 и 1464 У., тюр. 4 м. Исп. 14 Авг. 909.

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