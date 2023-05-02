Бергер Христиан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергер
- Имя
- Христиан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45195. БЕРГЕРЪ, ХРИСТІАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Баталпашинск. отд., с. Рождественскаго, 35 л.; — М. С. 1 уч. Армавир. окр. (во 2 р.), 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Апр. 905. | 901 39638 169 М.
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