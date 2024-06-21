Федоров Александр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140433. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Солигалич. у., Нольско-Березовск. в., д. Закастья, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Солигалич. у. 22 Сент. 909, 169 и 3 п. 170¹ М. и Воин. У., один. тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909
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