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Федоров Александр Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Александр
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140433. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Солигалич. у., Нольско-Березовск. в., д. Закастья, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Солигалич. у. 22 Сент. 909, 169 и 3 п. 170¹ М. и Воин. У., один. тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909

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