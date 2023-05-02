Аракелов Маркар Богдасаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аракелов
- Имя
- Маркар
- Отчество
- Богдасаров
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129599. АРАКЕЛОВЪ, МАРКАРЪ БОГдасаровъ. К. Карягин. у., с. Шагаха, 44 л.; — Тифлисск. С. П., 2 ч. 1690 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 7 Іюля 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 98348.
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