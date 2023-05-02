Трофимов Григорий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140148. ТРОФИМОВЪ, ГРИГОРІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Псковск. г., Островск. у., Сонинск. в., д. Шикалева, 20 л.; — СПБ. О. С. 12 Авг. 909, 134, 135, 140, 149, 152, 1642 и 1 ч. 1643 У., тюр. 2 г. Исп. 3 Окт 909. | 908 27143 172 М. | 906 92882 169 М. | 906 66470 169 М. | 906 59196 169 М.
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