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Мухина Александра Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухина
Имя
Александра
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4932. Мухина Александра Никифоровна, 32 л. Гр. Новоторжск. у., Кузовинск. в., д. Иванцево; - Н. С. 2 уч. Пензенск. у. Кража, лиш. св. 5 м. Исп. 15 сент. 919.

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