Базанов Федор Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 314. Базанов Федор Ефимович, 48 л., В.-Волоцк. у., Овсищенск. в., д. Ермолине. Н. С. 2 р. В.-Волоцк. у. Ст. 185, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 27/ХІІ—26.
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