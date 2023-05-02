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Черванов Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черванов
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7965. ЧЕРВАНОВ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 52 л., Гр. Моршанск. у. и в., сл. Барашева,; Н. С. 8 р-на Моршанск. Окр., Изготовл. самогонки, лиш, св. 5 л., Исп. 28 окт. 919.

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