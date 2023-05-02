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Прудентов Николай Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прудентов
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10834. Прудентов Николай Владимирович, 19 л., г. Краснодара. Н. С. 11 уч. Донск. окр. Ст. 144, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 11 июня 926.

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