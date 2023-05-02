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Терехин Павел Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терехин
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
12603. Терехин Павел Егорович, 27 л., Сарапульск. окр., Бардымск. р., с. Пермень. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 169, 196, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 18 мар. 926.

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