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Половинкина Татьяна Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Половинкина
Имя
Татьяна
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
02 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
34661. ПОЛОВИНКИНА, ТАТЬЯНА ГРИгорьева. Жн. к. Варнавин. у., Дмитріевск. в., д. Черепанихи, 37 л., рд. т. же у. и в., въ д. Патракѣевѣ; — З. Н. 2 уч. Варнавин. у, (въ 3 р.; 2 р. Вол. С.), 169 и 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 2 Февр. 905.

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