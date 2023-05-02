Чучмай Григорий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чучмай
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141360. ЧУЧМАЙ, ГРИГОРІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Кременецк. у., Радзивиловск. в., с. Левятинскихъ-Гаевъ, 21 г.; — М. С. 2 уч. Кременецк. окр. 28 Іюля 909, 154, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Сент. 909.
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