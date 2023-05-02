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Шиловский Сергей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шиловский
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
30488. ШИЛОВСКИЙ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 41 г. Гр. Даниловск. у., Попковск. в., д. Слегино; — Р. Т. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на 1½. Исп. 17 нояб. 920.

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