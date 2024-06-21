Громов Владимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Громов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81657. ГРОМОВЪ, ВЛАДИМИРЪ ИВАновъ, 19 л. К. Рузск. у., Гербовск. в., д. Тишины, рд. въ г. Москвѣ; — Московск. Ст. М. С. Мясницк. уч., 12 Марта 911, 14² М., 152, 152¹, 1 ч. 975 и 977 У., по слож. съ наказ. по приг. Московск. О. С. отъ 5 Февр. 911 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 28, счит. ср. съ 1 Марта 911. | 910 17273 169 М. | 908 16906 169 М.
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