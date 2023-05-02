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Болотов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болотов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
740. Болотов Павел Иванович, 20 л., Пермск. окр. Оханск. р., Андреевск. в., с. Мураши. Н. С. 20 уч. Пермск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/Х—26.

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