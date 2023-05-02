Едыков Кондратий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Едыков
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46671. ЕДЫКОВЪ, КОНДРАТІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Бирск. у., в. и д. Мишкиной, 51 г., рд. Уржумск. у., Мазарск. в., въ д. Шустѣ; — Бирск. У. С., 177 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.
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