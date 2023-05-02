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Некрасов Александр Зиновьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Александр
Отчество
Зиновьевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9466. Некрасов Александр Зиновьевич, 32 л., Тюменск. окр., Липчинск. р., д. Некрасовой. Н. С. 1 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 февр. 926.

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