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Юков Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юков
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 684
Источник
Скан
Оригинальная запись
19116. ЮКОВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Кіева, 18 л.; — Кіевск. О. С., 4 и 5 п. 134, 135, 140, 149 и 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м., а по Выс. повел. помилованъ. Исп. 20 Дек. 908.

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