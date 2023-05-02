Артюхин Степан Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артюхин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44961. АРТЮХИНЪ, СТЕПАНЪ ГАВРИловъ. Зап. матр. изъ к. Николаев. у., Сулакск. в. и с., 30 л.; — Самар. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 294, 1 ч. 296 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Мая 905. | 903 19498 169 М.
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