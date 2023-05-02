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Шилов Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилов
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
29 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8227. ШИЛОВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Вельск. у., Морозовск. в., д. 2 Окуловской; - Н. С. Вельск. у. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 29 июля 919.

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