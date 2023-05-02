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Кочергин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочергин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
16158. КОЧЕРГИН, ИВАН ПЕТРОВИЧ, 21 г. Гр. Сызранск. у., Кашпирск. в., д. Кашпирские Выселки; — Н. С. 4 уч. г. Сызрани. Покупка крад., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 12 мая 920.

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