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Рабодзе Анна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рабодзе
Имя
Анна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
28039. РАБОДЗЕ, АННА ФЕДОРОВНА, 20 л. Гр. Сквирск. у., Воробьевск. в.; — Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 10 дек. 920.

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