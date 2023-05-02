Бакулин Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакулин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45066. БАКУЛИНЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 39 л., рд. въ г. Задонскѣ; — Тобольск. О. С. (въ 5 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Мая 905. | 903 10377 1484 У. | 93 40671 169 М. | 95 84706 1635 У. | 93 6715 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.