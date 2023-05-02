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Бакулин Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакулин
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45066. БАКУЛИНЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 39 л., рд. въ г. Задонскѣ; — Тобольск. О. С. (въ 5 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Мая 905. | 903 10377 1484 У. | 93 40671 169 М. | 95 84706 1635 У. | 93 6715 169 М.

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