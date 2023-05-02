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Сташков Даниил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сташков
Имя
Даниил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29176. СТАШКОВ, ДАНИИЛ ЕГОРОВИЧ, 43 л. Гр. Корчевск. у., Николо-Созинск. в., с. Устье; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. условно.

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