Непомнющий Алексей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Непомнющий
- Имя
- Алексей
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85420. НЕПоМНюЩІЙ, АЛЕКСѢЙ, (внѣбр.), 26 л. К. Балаган. у., в. и с. Евсѣевскаго, рд. т. же у., Малышовск. в., въ д. Усть-Осѣ; — Иркутск. С. П., 17 Нояб. 910, 13 и 1643¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 6 Іюня 911. | 16 Мая 908 г. М. С. уч. Балаган. у., за кражу коровы, тюр. 4 м., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. | Балаганск. у., за кражу лошади, тюр. 4 м.
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