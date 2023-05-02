Крюгер Мартын Бренцов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крюгер
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Бренцов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95464. КРЮГЕРЪ, МАРТЫНЪ БРЕНцовъ (онъ же Кригеръ), 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Туккумск. у., Ирмлавск. в., рд. въ г. Туккумѣ; — Митав. О. С., 21 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 2 г., съ зач. 3½ м. предв. заключ. Исп. 7 Іюня, счит. ср. съ 21 Апр. 911. | 907 73849 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 88317. | 904 42531 1647 У. | 97 30022 169 М.
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