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Власова Надежда Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власова
Имя
Надежда
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45787. ВЛАСОВА, НАДЕЖДА ИВАНОВА. К. Данковск. у., в. и с. Хрущевска, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 19 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Іюня 905.

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