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Афонасенкова Матрена Антонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афонасенкова
Имя
Матрена
Отчество
Антонова
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129682. АФОНАсЕНКОВА, МАТРЕНА Антонова. К. Городокск. у., Войжинск. в., д. Забумерья, 36 л.; — Городокск. У. С. 8 Дек. 908, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 22 Сент. 909. | 908 99439 169 М.

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