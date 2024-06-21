Афонасенкова Матрена Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афонасенкова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129682. АФОНАсЕНКОВА, МАТРЕНА Антонова. К. Городокск. у., Войжинск. в., д. Забумерья, 36 л.; — Городокск. У. С. 8 Дек. 908, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 22 Сент. 909. | 908 99439 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.